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НовостиОбщество5 мая 2023 6:21

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы оставшейся без квартиры жительницы Волжского

Женщина утверждает, что жилье украли обманным путем
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК возбудил уголовное дело.

СК возбудил уголовное дело.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель СКР Александр Бастрыкин после жалобы жительницы Волжского, оставшейся без квартиры, поручил возбудить уголовное дело. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе следственного комитета РФ, ранее женщина, которая является инвалидом, обратилась с заявлением о хищении у нее недвижимости обманным путем.

- Органами полиции по данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время следственные органы СУ СК России по Волгоградской области ходатайствуют о передаче материалов в свое производство, - уточнили в СК РФ.

Центральный аппарат возьмет ход расследования этого дела на свой контроль.