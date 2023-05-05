Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы оставшейся без квартиры жительницы Волжского

СК возбудил уголовное дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель СКР Александр Бастрыкин после жалобы жительницы Волжского, оставшейся без квартиры, поручил возбудить уголовное дело. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе следственного комитета РФ, ранее женщина, которая является инвалидом, обратилась с заявлением о хищении у нее недвижимости обманным путем.

- Органами полиции по данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время следственные органы СУ СК России по Волгоградской области ходатайствуют о передаче материалов в свое производство, - уточнили в СК РФ.

Центральный аппарат возьмет ход расследования этого дела на свой контроль.