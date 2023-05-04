В Волгограде с 4 по 6 мая ограничат движение по Первой продольной из-за обновления переезда

Ремонт дороги никак не повлияет на движение общественного транспорта Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Ворошиловском районе Волгограда более суток будет ограничено движение по Первой продольной магистрали. С 4 по 6 мая рабочие МУП «Метроэлектротранс» начнут ремонтировать трамвайный переезд на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Баррикадной. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии.

К счастью, на движение общественного и личного транспорта этот ремонт никак не повлияет. Замена рельсошпальной решетки и обновление покрытия в межрельсовом пространстве пройдут без полной остановки движения автомобильного и рельсового транспорта.

Так с 22.00 4 мая до 24.00 6 мая автомобили смогут передвигаться по двум полосам Первой продольной в сторону центра. А вот трамвай №3 будет работать без изменений за исключением последних вечерних рейсов 4 и 5 мая трамваев №3.