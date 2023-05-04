Волгоградцы увидят 5 мая полутеневое лунное затмение

Метеоры в Волгоградской области будет заметить затруднительно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Необычное явление в ночном звездном небе смогут увидеть жители Волгоградской области в ночь с 5 на 6 мая 2023 года. Наступает период метеорного потока Эта-Аквариды, больше известное как Цветочное полнолуние. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали специалисты Волгоградского планетария.

- Радиант Эта-Акварид находится в созвездии Водолей, а прародительницей потока является самая знаменитая комета Галлея, - рассказали специалисты.

Своего пика поток метеоров акварид достигнет в ночь с 5 на 6 мая в утренние часы, перед рассветом. К сожалению, это и создает особые сложности для того, чтобы четко его заметить. Но при специальном оборудовании белые хвосты комет все же можно рассмотреть.