В Волгограде электричество отключат в пяти районах 5 мая

В пяти районах Волгограда временно не будет света в пятницу Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде из-за плановых ремонтных работ в пятницу пройдут очередные отключения электричества. Частично без света останутся 5 районов. Коммунальные неудобства возникнут у жителей частного сектора, многоквартирных домов, а также у дачников в СНТ. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 5 мая электроснабжения временно не будет в Тракторозаводском, Центральном, Ворошиловском, Советском и Кировском районах.

В Тракторозаводском районе электроприборами не смогут воспользоваться с 9.00 до 12.00 жители ул. Дзержинского, 5, 7, 11, 13, ул. Героев Тулы, 6/31, 6/42, 6/41, 6/50, 6/52, 6/67, 6/89, 6/144, 6/711, 6/811, 6/1410, 14. В Центральном районе свет отрубят с 9.00 до 12.00 на ул. Мира, 11. В Ворошиловском районе с 9.00 до 16.00 электроснабжения не будет по адресам: ул. Ленинградская, 98-114, 102а, 102б, 102в, 105а, 109а, 112а, 112/1, 114а, ул. Вяземская, 1-18, 6а, 7а, 10а, 14а, 17а, 18а, ул. Кузнецкая, 8, 87/5 (ЦТП), 89, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 110а, 112, 112а, 114, 116, 116а, 118, ул. Ардатовская, 9, 11, 13, ул. Калачевская, 1-41, 5а, 7а, 9а, 11а, 11б, 12а, 14а, 26а, 27а, 28а, 30а, 37а, 36а/1, 39а, 39б, 40а, ул. Гродненская, 26а, 28, 28а, ул. Ельшанская, 81-120, 88а, 92а, 94а, 96а, 100а, 97а, 110а, 99а, 103а, 107а, ул. Лужская, 14-20, 15а, 18а, 18б, ул. Ашхабадская, 13-21, 14-22, 20а, 22а, 17а, ул. Саши Филиппова, 27-33, 28-34, 28а.

В Советском районе с 9.00 до 12.00 электричество отключат на ул. Свадебной, 1, 6, 29, ул. Можжевеловой, 8, 17, ул. Обручальной, 15, 37, ул. Морошковой, 17, 21, ул. Пуховой, 28, ул. Девятой, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3г, 4а, 4-24, 5, 5д, 9б, 11б, 11, 13, 13б, 15-25, 15д, 19б, 19д, 21б, 21д, 26, 30, 32, 34, ул. Небесной, 62, в пер. Восьмом, 1, 1а, 3-21, 2-6, 8а, 10-20, пер. Коневского, 19, в СНТ Победа, Здоровье, Садовод, Труд, Куйбышевец, Бетонщик. В Кировском районе обесточат с 9.00 до 16.00 ул. Кирова, 128, 128а, 130, 130а, 130б, 132, 132а, 132б, 134, 134а, 134б, 134в, с 9.00 до 17.00 - ул. Перещепинскую, 5-13, ул. Внуковскую, 2-18б, 3-15, ул. Верхнеднепровскую, 1-7, 2-14, ул. Нижнеднепровскую, 1-7, 4-12, ул. Каунасскую, 21-29, 4-10, ул. Клайпедскую, 25-29, 14-18.