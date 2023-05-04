Владимир Путин отметил инвестпроекты Волгоградской области

Администрация Волгоградской области. Фото: Екатерина СИМОХИНА

4 мая президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым привел Волгоградскую область в качестве позитивного примера по реализации инвестпроектов. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает с ссылкой на пресс-службу главы государства.

Инвестиции на сумму более 2,4 триллионов рублей направлены в ряд регионов страны, в том числе в Волгоградскую область. Благодаря этому растут экономические показатели. Средства направлены на развитие нержавеющего кластера, завода про производство сжиженного газа, новую площадка на канатном, формирование химкластера, отметили в обладминистрации.