Шквалистый ветер, ливни и град обрушатся на 5 районов Волгоградской области

Непогода будет бушевать с вечера 4 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

На восток и юго-восток Волгоградской области в ближайшие часы обрушится непогода. С 18.00 4 мая и до утра 5 мая в Ленинском, Быковском, Палласовском, Среднеахтубинском и Старополтавском районах ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Спасатели рекомендуют волгоградцам позаботиться о своей безопасности во время непогоды. При сильном ветре не надо парковать машины под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями. Нельзя приближаться к оборванным проводам и другим поврежденным энергообъектам. В ливень и штормовой ветер необходимо воздержаться от выхода на воду на маломерных судах.

- В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону «101», - напомнили в спасательном ведомстве.

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