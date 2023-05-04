В Волгоградской области прокуратура добилась перерасчета платы за подачу воды

Жительница добилась перерасчета Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Жительница Ленинского района Волгоградской области с помощью прокуратуры добилась перерасчета оплаты за водоснабжение. Районное ведомство провело проверку и наказала ресурсоснабжающую компанию, как сообщает сайту volgograd.kp.ru пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

- Из материалов проверки следует, что в многоквартирном доме Ленинского района с 11 по 13 января отсутствовало водоснабжение из-за некачественной прокладки трубы. Ремонт был сделан вовремя, но при фактическом отсутствии коммунального ресурса оплата жильцам начислена в полном объеме, - пояснили в областной прокуратуре.

По результатам проверки руководитель ООО «Ленинский ВодоКанал» привлечен в административной ответственности, а жильцам дома произведен перерасчет оплаты за водоснабжение.