Волгоградцу не смягчили приговор за избиение напавшего на его собаку терьера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский облсуд не смягчил приговор жителю города-героя, который избил напавшего на его собаку джек-рассел-терьера. Как сообщила сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Тракторозаводского райсуда, ранее служитель Фемиды разрешил спор между двумя владельцами породистых питомцев. Согласно материалам дела, в августе 2022 года на берегу реки Ахтуба между питомцами отдыхающих произошел конфликт.

- Принадлежащая истцу собака побежала в сторону ответчика. Он нанес удар в живот собаке, та упала на песок, после этого мужчина еще раз ударил лежачего пса в живот. В результате удара животному были причинены повреждения в виде гематом и разрыва печени, - уточнили в райсуде.

Операции обошлись в 41 тысячу рублей. Также истец потребовал компенсацию в размере 100 тысяч, однако суд назначил сумму в 20 тысяч. Ответчик пытался оспорить приговор, доказывая, что он защищал своего спаниеля. При этом он не отказывался выплачивать стоимость операций. Апелляционный суд оставил прежнее решение без изменений.