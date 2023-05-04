В Волгоградской области бухгалтер ЦРБ с премий врачей украла 2,3 млн рублей

Бывший бухгалтер больницы украла у медиков 2,3 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области на бывшего бухгалтера Иловлинской ЦРБ возбудили уголовное дело. 57-летняя женщина подозревается в мошенничестве при начислении стимулирующих выплат медицинским работникам.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, после проверки ведомства было установлено, что бухгалтер в 2020 и 2021 годах вносила ложные сведения в реестр зачисления стимулирующих выплат на счета сотрудников медицинского учреждения. Суммы премий женщина занижала. Однако в первичных документах бухгалтер отображала полные суммы. Разницу бухгалтер ЦРБ перечисляла на свой счет, так ей удалось похитить 2,3 миллиона рублей.

В Центральной районного больнице женщина уже не работает. На нее завели уголовные дела по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество в особо крупном размере». В пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области сообщили, что врачам и медсестрам, которые не досчитались премий, причиненный ущерб был возмещен. Следователи проводят сбор и закрепление доказательной базы.