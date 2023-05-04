На предприятия Волгоградской области поставили 176 тысяч литров разбавленного молока Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Предприниматель из Волгоградской области поставлял на предприятия региона разбавленное молоко. Как сообщила сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Россельхознадзора, нарушение выявили при мониторинге системы «Меркурий», которая показала, что количество продукции было увеличено почти в девять раз.

- На 20 тысяч литров продукции оформлен производственный сертификат, объем продукции был увеличен до 176 тысяч литров. В дальнейшем молоко неизвестного происхождения было направлено в адреса предприятий региона, - уточнили в надзорном ведомстве.

ИП нарушил закон о ветеринарии и техрегламент о безопасности молочной продукции. Ему выдали предостережение и потребовали впредь соблюдать законодательство.