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НовостиОбщество4 мая 2023 12:39

На предприятия Волгоградской области поставили 176 тысяч литров разбавленного молока

ИП выдали предостережение
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На предприятия Волгоградской области поставили 176 тысяч литров разбавленного молока

На предприятия Волгоградской области поставили 176 тысяч литров разбавленного молока

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Предприниматель из Волгоградской области поставлял на предприятия региона разбавленное молоко. Как сообщила сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Россельхознадзора, нарушение выявили при мониторинге системы «Меркурий», которая показала, что количество продукции было увеличено почти в девять раз.

- На 20 тысяч литров продукции оформлен производственный сертификат, объем продукции был увеличен до 176 тысяч литров. В дальнейшем молоко неизвестного происхождения было направлено в адреса предприятий региона, - уточнили в надзорном ведомстве.

ИП нарушил закон о ветеринарии и техрегламент о безопасности молочной продукции. Ему выдали предостережение и потребовали впредь соблюдать законодательство.