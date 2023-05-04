В Волгоградской области выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом А

В регионе увеличилось число жителей с больным горлом, насморком и температурой Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области с 24 по 30 апреля выросло число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. Снова волгоградцы подхватывают грипп. На прошлой неделе уровень заболеваемости ОРВИ увеличился на 6% по сравнению с предыдущими семью днями. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Среди общего число заразившихся на прошлой неделе 62% - это взрослые. Эпидпорог превышен среди взрослого населения, а также среди детей от трех до четырнадцати лет. Снизилась заболеваемость у детей до двух лет.

На минувших семи дней у волгоградцев с признаками ОРВИ выявили, в большей степени, риновирус и парагрипп, а также коронавирус, а также вирус гриппа типа А.

Напомним, ранее жителей Волгоградской области предупредили о росте заболеваемости «свинкой» в ряде регионов России.