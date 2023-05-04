В Волгограде 8 мая перекроют Нулевую продольную на время эстафеты

В Волгограде 8 мая перекроют Нулевую продольную Фото: Екатерина СИМОХИНА

В канун Дня Победы, 8 мая, в Волгограде пройдет легкоатлетическая эстафета, приуроченная этому празднику. Из-за спортивного события будет перекрыта Нулевая продольная магистраль. Дорога станет пешеходной, рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии Волгограда.

Вся Нулевая продольная будет перекрыта с 23.00 7 мая до 14.00 8 мая. В это же время будет запрещен проезд для автомобилей на улице 7-й Гвардейской (между улицами Советской и Набережной 62-й Армии) и улице Землянского (между проспектом Ленина и Нулевой продольной).

Старт эстафеты будет дан в 10.00 на Нулевой продольной магистрали напротив мемориального комплекса «Бронекатер БК-31». Пробегут участники, среди которых общеобразовательные школы, ссузы и вузы Волгограда до стадиона «Волгоград Арена».