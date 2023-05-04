Средняя зарплата жителей Волгоградской области за месяц снизилась на 1704 рубля

По сравнению с соседскими регионами, зарплаты волгоградцев оказались куда скромнее Фото: Даниил ОПАРИН

В Волгоградской области продолжает снижаться среднемесячная номинальная зарплата. Если в январе этого года средняя зарплата составляла 44938 рублей, то уже в феврале она была на 1704 рубля меньше, то есть 43234 рубля. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Росстата.

Как сообщает администрация Волгоградской области, наибольший рост средней зарплаты зафиксирован в сфере производства одежды (в 2,4 раза), а также производства бумаги и бумажных изделий (+45%).

Зарплаты стали ниже и по сравнению с прошлым годом. В ноябре 2022 среднемесячная зарплата в регионе составляла 42229 рублей, а в декабре и вовсе побила все рекорды - 59 041 рубль.

Что касается соседних регионов, то здесь Волгоградская область смотрится совсем «бледно». В Ростовской области средняя зарплата составила 45271 рубль, в Астраханской – 46493 рубля. По итогам февраля самая высокая средняя зарплата среди регионов южного федерального округа была зафиксирована в Краснодарском крае – 50678 рублей, самым бедным регионом стала Республика Калмыкия – здесь средняя зарплата составила 36711 рублей.