В Волгограде в День Победы пустят дополнительную электричку

Фото: Приволжская железная дорога

На День Победы в центре Волгограда как обычно будет огромное число людей, которым после торжеств придется разъезжаться по домам. Для горожан из Красноармейского района 9 мая пустят дополнительную электричку №6215 Волгоград-1 – Шпалопропитка. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Дополнительная электричка отправится со станции «Волгоград-1» в 22.50. На «Шпалопропитку» она приедет в 23.58. Волгоградцев призывают внимательнее ознакомиться с расписанием электричек на 9 мая, чтобы спланировать поездки.

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