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НовостиОбщество4 мая 2023 10:18

Прокуратура добилась ликвидации крупной свалки строительных отходов под Волгоградом

Устранить 200 квадратных метров мусора удалось после выговора главе муниципалитета
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Фото: пресс-служба прокуратуры Волгоградской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Волгоградской области

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области ликвидировали огромную свалку строительных и бытовых отходов на площади более 200 квадратных метров. Устранить мусор в лесничестве близ поселка Морозкино удалось не без помощи областной прокуратуры.

- Прокуратурой Среднеахтубинского района Волгоградской области по обращению местных жителей проведена проверка соблюдения требований природоохранного законодательства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона сайту vogograd.kp.ru.

Директор лесничества получил предупреждение, как и глава Среднеахтубинского района за бездействие в отношении уборки территории. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования свалка была ликвидирована в полном объеме.