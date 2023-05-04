Прокуратура добилась ликвидации крупной свалки строительных отходов под Волгоградом

Фото: пресс-служба прокуратуры Волгоградской области

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области ликвидировали огромную свалку строительных и бытовых отходов на площади более 200 квадратных метров. Устранить мусор в лесничестве близ поселка Морозкино удалось не без помощи областной прокуратуры.

- Прокуратурой Среднеахтубинского района Волгоградской области по обращению местных жителей проведена проверка соблюдения требований природоохранного законодательства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона сайту vogograd.kp.ru.

Директор лесничества получил предупреждение, как и глава Среднеахтубинского района за бездействие в отношении уборки территории. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования свалка была ликвидирована в полном объеме.