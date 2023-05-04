В Волгограде судят мужчину за торговлю взрывчатыми веществами через сайт объявлений

Дело рассмотрит Дзержинский суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 мая в Дзержинский районный суд Волгограда принял к производству материалы уголовного дела в отношении Дмитрия Р., обвиняемого в сбыте взрывчатых веществ. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе райсуда, установлено, что мужчина в январе 2023 году купил три банки взрывчатки, которые хранил в гараже. Затем он выложил объявление о продаже на одном из популярных сайтов.

Покупателем оказался мужчина, который участвовал в оперативно-разыскном мероприятии «Проверочная закупка» под контролем городской полиции. Обвиняемый продал ему вещества.

- В завершении «Проверочной закупки» вышеуказанный товар был изъят сотрудниками ОУР УМВД России по Волгограду в ходе добровольной сдачи, тем самым преступная деятельность Дмитрия Р. была пресечена, - уточнили в райсуде.