Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 мая 2023 10:10

В Волгограде судят мужчину за торговлю взрывчатыми веществами через сайт объявлений

Дело рассмотрит Дзержинский суд
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Дело рассмотрит Дзержинский суд

Дело рассмотрит Дзержинский суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 мая в Дзержинский районный суд Волгограда принял к производству материалы уголовного дела в отношении Дмитрия Р., обвиняемого в сбыте взрывчатых веществ. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе райсуда, установлено, что мужчина в январе 2023 году купил три банки взрывчатки, которые хранил в гараже. Затем он выложил объявление о продаже на одном из популярных сайтов.

Покупателем оказался мужчина, который участвовал в оперативно-разыскном мероприятии «Проверочная закупка» под контролем городской полиции. Обвиняемый продал ему вещества.

- В завершении «Проверочной закупки» вышеуказанный товар был изъят сотрудниками ОУР УМВД России по Волгограду в ходе добровольной сдачи, тем самым преступная деятельность Дмитрия Р. была пресечена, - уточнили в райсуде.