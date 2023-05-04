Мэрия Волжского выплатит 50 тысяч рублей семье ребенка, покусанного бездомной собакой

С чиновников взыскали компенсацию за нападение дворняги на ребенка Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области чиновников обязали выплатить компенсацию семье ребенка, которого во дворе покусала бездомная собака. В суд с иском на администрацию Волжского обратилась мама пострадавшего мальчика.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волжском городском суде, бездомная собака набросилась и покусала ребенка 23 августа прошлого года. Это произошло во дворе дома №13 на улице Оломоуцкой. Мальчик оказался в больнице.

Суд взыскал с мэрии Волжского компенсацию морального вреда семье пострадавшего от бродячего пса ребенка. Чиновников обязали выплатить 50 тысяч рублей.

Отметим, это не первый случай, когда мэрии Волгограда и городов области выплачивают компенсации жителям за укусы бездомных собак.