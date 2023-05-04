Под Волгоградом ехавший на место драки полицейский УАЗ перевернулся после столкновения с ВАЗом

Пострадавших госпитализировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 3 мая, в городе Михайловка Волгоградской области столкнулись полицейский УАЗ и ВАЗ. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в 19.58 часов служебная машина ППС ехала на место драки на улице Краснознамеснкой в включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

На пересечении с улицей Украинской полицейская машина столкнулась с легковушкой, за рулем которой находился 31-летний водитель. От удара УАЗ отбросило в сторону, машина перевернулась.

- В результате ДТП в больницу доставлены водитель и пассажир полицейской машины, а также водитель «ВАЗа». В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - уточнили в полиции региона.