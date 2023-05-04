Под Волгоградом мужчина убил брата тремя ударами по голове

Фото: Городищенский МрСО.

В Волгоградской области на 53-летнего жителя районного поселка Рогачик возбудили уголовное дело за убийство старшего брата. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Городищенского межрайонного следственного отдела СУ СКР, преступление произошло 30 апреля в частном доме. Между родственниками произошел серьезный конфликт.

- Мужчина нанес не менее трех ударов кулаком в область лица потерпевшего, причинив ему телесные повреждения, после чего потерпевший ушел спать в свою комнату, - уточнил руководитель Городищенского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Михаил Ганабин.

Вскоре подозреваемый пришел проведать родственника и обнаружил его мертвым. Он пытался привести его в чувство, но было поздно. Подозреваемый рассказал об этом соседям, те вызвали полицию.

Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Мужчина признал свою вину. Известно, что ранее он занимался боевыми искусствами, был дважды судим. Расследование продолжается.