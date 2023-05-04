Волгоградцев предупредили о росте заболеваемости «свинкой»

Последний раз случай "свинки" в регионе был зарегистрирован 3 года назад Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде Роспотребнадзор напомнил жителям региона о росте заболеваемостью паротитом, в народе больше известное как «свинка» или «заушница». Не смотря на то, что в нашем регионе последний случай паротита был зарегистрирован в январе 2020, врачи просят быть бдительными, так как за последние три месяца в стране зафиксировали 195 случаев заболевания «свинкой». Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

В целом, по стране прирост заболеваемости свинкой увеличился в 2,2 раза – только за прошлый год в аналогичный период было зафиксировано 86 случаев.

«Свинка» передается воздушно-капельным путем. Основные признаки: интоксикация, увеличение одной или нескольких слюнных желез, покраснение кожи, ощущение жара и зуда на протяжении недели, увеличение околоушных желез, отечность, дискомфорт при разговоре. Характерным признаком является припухлость лица и оттопыривание мочек ушей в стороны, что придает сходство со свиньей.

Самой надежной защитой от «свинки» является прививка. Осложнения после перенесенной болезни могут быть очень страшными: бесплодие, глухота, сахарный диабет, синдром сухого глаза, нарушение чувствительности. Лучшей профилактикой от заболеваемости будет изоляция заболевшего и ношение масок, а также укрепление иммунитета с помощью правильного питания, прогулок, занятием спортом и отказа от вредных привычек.