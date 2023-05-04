В гостиницах Волгограда почти не осталось свободных номеров

В преддверии 9 мая в волгоградских гостиницах почти не осталось свободных номеров Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград в начале мая пользуется большой популярностью среди туристов. Ожидается большой наплыв путешественник и на предстоящее 9 мая. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете экономической политики и развития региона, 98% номеров в гостинцах Волгограда уже выкуплены на период майских праздников.

В отелях, турбазах Волгоградской области забронированы 87% номеров. В гостиницах города-героя, которые имеют от трех до пяти звезд, заняты 2 894 места – 92% от общего количества.

Сообщается, что Волгоград вошел в топ-10 городов России по популярности среди туристов на майских праздниках. Путешественники в среднем проводят в областном центре 2-3 суток.