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НовостиОбщество4 мая 2023 8:46

В гостиницах Волгограда почти не осталось свободных номеров

Туристы выкупили 98% номеров в гостиницах Волгограда на майских праздниках
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В преддверии 9 мая в волгоградских гостиницах почти не осталось свободных номеров

В преддверии 9 мая в волгоградских гостиницах почти не осталось свободных номеров

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград в начале мая пользуется большой популярностью среди туристов. Ожидается большой наплыв путешественник и на предстоящее 9 мая. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете экономической политики и развития региона, 98% номеров в гостинцах Волгограда уже выкуплены на период майских праздников.

В отелях, турбазах Волгоградской области забронированы 87% номеров. В гостиницах города-героя, которые имеют от трех до пяти звезд, заняты 2 894 места – 92% от общего количества.

Сообщается, что Волгоград вошел в топ-10 городов России по популярности среди туристов на майских праздниках. Путешественники в среднем проводят в областном центре 2-3 суток.