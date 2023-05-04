В Волжском «Шевроле Круз» после удара с иномаркой влетел в столб

ДТП в Волжском. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волжском 3 мая на улице Александрова произошла авария, в результате которой 39-летняя водитель «Шевроле Круз» попала в больницу с травмами. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в 19.00 часов мужчина за рулем «Лифана» нарушил правила дорожного движения напротив дома №254. Волжанин не выдержал безопасную дистанцию перед двигавшимся впереди «Шевроле».

- Водитель совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Круз» под управлением 39-летней водителя, которая после столкновения совершила наезд на бордюрный камень и световую опору, - уточнили в полиции региона.

Пострадавшую женщину госпитализировали. Волгоградских водителей призывают соблюдать ПДД.