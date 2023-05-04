В Волгоградской области введены новые меры поддержки врачей и медсестер

Принимать "Земских врачей и фельдшеров" будут Камышин и Михайловка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области ввели дополнительные выплаты студентам-медикам целевой программы, а также увеличилось количество территорий-участников программы «Земский доктор». Теперь в их число вошли малые города с населением от 50 до 120 тысяч – Камышин и Михайловка. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщает Облздрав.

«Земские врачи» будут получать стимулирующие выплаты – специалистам положен миллион, а фельдешрам полмиллиона. А вот студенты-целевики отдельно будут получать по 3 тысячи рублей в месяц, ординаторы — по 6 тысяч.