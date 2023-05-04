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НовостиОбщество4 мая 2023 6:59

В Волгоградской области бизнесмены отчитаются о числе поступивших на военную службу сотрудников

Облпромторг собирает данные для оценки ситуации на рынке труда
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгоградской области бизнесмены будут отчитываться о числе контрактников

В Волгоградской области бизнесмены будут отчитываться о числе контрактников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководители предприятий Волгоградской области будут отчитываться перед региональным комитетом промышленной политики, торговли и ТЭК о количестве сотрудников, подписавших контракт для участия в спецоперации на Украине. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе профильного ведомства, такие данные необходимы для анализа ситуации на рынке труда.

Бизнесмены будут предоставлять данные о работниках, которые в данный период выбрали военную службу.

- Данные необходимы для оценки ситуации на рынке труда в индустриальной сфере, для планирования мер поддержки, как для предприятий, так и для самих сотрудников, например, в части сохранения за ними рабочих мест, - уточнили в облпромторге.