В Волгоградской области бизнесмены отчитаются о числе поступивших на военную службу сотрудников

В Волгоградской области бизнесмены будут отчитываться о числе контрактников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководители предприятий Волгоградской области будут отчитываться перед региональным комитетом промышленной политики, торговли и ТЭК о количестве сотрудников, подписавших контракт для участия в спецоперации на Украине. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе профильного ведомства, такие данные необходимы для анализа ситуации на рынке труда.

Бизнесмены будут предоставлять данные о работниках, которые в данный период выбрали военную службу.

- Данные необходимы для оценки ситуации на рынке труда в индустриальной сфере, для планирования мер поддержки, как для предприятий, так и для самих сотрудников, например, в части сохранения за ними рабочих мест, - уточнили в облпромторге.