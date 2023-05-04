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НовостиОбщество4 мая 2023 6:31

В Волгограде четвертые сутки ищут 23-летнюю девушку с красным рюкзаком

Волонтеры просят помощи в поисках у волгоградцев
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: "ЛизаАлерт"

Фото: "ЛизаАлерт"

В Волгограде идут поиски без вести пропавшей Ирины Козубовой. О 23-летней девушке ничего неизвестно с 30 апреля. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Рост Ирины 160 сантиметров, у нее плотное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. в день пропажи девушка была одета в серо-розовую двухстороннюю куртку до колена с капюшоном, штаны болотного цвета. С собой у нее был красный рюкзак.

Жителей Волгограда и области, которые могли видеть пропавшую без вести, просят позвонить по телефонам 8 (800) 70-54-52 или 112.

Напомним, в Волгоградской области продолжаются поиски 20-летнего Александра Рудакова, который ушел из дома и не вернулся 29 апреля.