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НовостиОбщество4 мая 2023 6:21

Под Волгоградом прокуратура потребовала привести ЛЭП на станции Качалино в порядок

Начальнику структурного подразделения РЖД выдали предписание
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд удовлетворил исковые требования

Суд удовлетворил исковые требования

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фроловский горсуд Волгоградской области вынес решение привести воздушные линии электропередач на станции Качалино в Иловлинском районе в порядок. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе транспортной прокуратуры региона, ранее надзорное ведомство уже обращало внимание начальника Приволжской дирекции по энергообеспечению на проблему, возникшую в Самофаловском сельском поселении и на близлежащей станции. Однако нарушения никто не устранил.

- В этой связи транспортным прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании ОАО «РЖД» привести в надлежащее техническое состояние воздушные линии электропередач, - уточнили в ведомстве.

Суд удовлетворил исковые требования, прокуратура взяла контроль исполнение этого решения.