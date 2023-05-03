60-летнего волгоградца, зарезавшего бывшую возлюбленную, поместили в СИЗО

Мера пресечения избрал по ходатайству следователь Фото: Кирилл ЧАЩИН

Подозреваемый в жестоком убийстве своей бывшей любовницы житель Волгограда помещен в следственный изолятор. Такая мера пресечения для 60-летнего волгоградца была избрана по ходатайству следователя, о чем сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Как сообщили в ведомстве, в ближайшее время фигуранту дела будет предъявлено обвинение. Напомним, что накануне, утром 2 мая, в одной из квартир дома №70 по улице Буханцева в Ворошиловском районе Волгограда произошло жуткое преступление. 60-летний мужчина пришел к своей бывшей возлюбленной выяснять отношения, завязался конфликт в ходе которого бывший спутник нанес женщине несколько ударов ножом.