В Волгограде 4 района останутся без электричества 4 мая

Электричества в четверг не будет в четырех районах города Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде в четверг некоторым жителям не удастся избежать коммунальных неудобств. Из-за плановых ремонтных работ будет отключено электричество, в некоторых домах его не будет в течение восьми часов. Частично света 4 мая не будет в четырех районах. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения временно не будет в Тракторозаводском, Центральном, Ворошиловском и Кировском районах.

В Тракторозаводском районе с 10.00 до 13.00 электричества не будет на ул. Менжинского, 11а. В Центральном районе коммунальными страдальцами с 9.00 до 17.00 станут жители ул. Пархоменко, 45, 49.

В Ворошиловском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. Бобруйскую, 1а, 2, 4, 6, 8, 14, ул. Рабоче-Крестьянскую, 63, ул. Лавочкина, 2, 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 10/1, 12. С 9.00 до 11.00 электроснабжения не будет по адресам: пер. Рыбинский, 1-21, 2-14, 2а, 7а, 17а, 18-22, 22а, пер. Ленкоранский, 1-15, 2-14, 3а, 5а, 7а, 10а, 14а, пер. Ченстоховский, 2а, ул. Елисеева, 62-76, 62а, 64а, 66а, 72а, ул. Чембарская, 18а, 18-26, 57д, 59-69, 61а, пер. Чембарский, 52, ул. Череповецкая, 50, 52, 52а, 60, ул. Новоузенская, 52, 55-99, 56/3, 56/4, 59а, 79а, 85а, 87а, 89а.

В Кировском районе свет отрубят с 9.00 до 17.00 на ул. Колосовой, 8а, ул. Кирова, 92б.