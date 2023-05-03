На юге Волгограда загорелся магазин «Победа»

Пожарные оперативно предотвратили возгорание Фото: Андрей МИРЕЙКО

Сегодня, 3 мая, на юге Волгограда в Красноармейском районе загорелся продовольственный магазин «Победа». Сообщение о возгорании в магазине по улице Столетова поступило на пульт диспетчера в 12.51, о чем сайту volgograd.kp.ru сообщили в главном управлении МЧС по Волгоградской области.

- Горели внешний блок кондиционера и деревянные паллеты на площади 6 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия прибыли расчеты 7-й пожарно-спасательной части и оперативно ликвидировали возгорание около 13.06. К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.