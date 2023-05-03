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НовостиОбщество3 мая 2023 13:57

В Волгоградской области работают 200 камер с распознаванием лиц

Они помогают полицейским раскрывать преступления
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгоградской области 200 камер имеют функцию распознавания лиц

В Волгоградской области 200 камер имеют функцию распознавания лиц

Фото: Екатерина СИМОХИНА

На улицах Волгограда и области введены в эксплуатацию камеры с функцией распознавания лиц. В регионе в настоящее время работают 200 таких камер со специальным отечественным программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете информационных технологий Волгоградской области.

Всего на территории региона установлены 2711 камеp видеонаблюдения, из них 1803 находятся в Волгограде, 369 – в Волжском. К ним имеют доступ городские службы экстренной помощи и полицейские для поиска преступников или автомобилей.

- Согласно статистическим сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области за 3 месяца 2022 года с помощью региональной системы видеонаблюдения зафиксировано 6 преступлений, раскрыто 15 преступлений, - отметили в комитете.