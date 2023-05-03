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НовостиОбщество3 мая 2023 13:52

В Волгограде открыли вторую полосу движения на Рабоче-Крестьянской

Коммунальщики досрочно завершили работы по замене трубопровода
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Коммунальщики досрочно завершили работы по замене трубопровода

Коммунальщики досрочно завершили работы по замене трубопровода

Фото: Олег ЗОЛОТО

3 мая коммунальщики досрочно завершили работы по восстановлению трубопровода на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий водоснабжения», сегодня открыли движение по крайне правой полосе в границах от улицы Профсоюзной до Академической.

- Бригада произвела обратную засыпку и утрамбовку песчано-щебеночной подушки. Работы по восстановлению АБП произведет подрядчик в ближайшее время, - уточнили в «Концессиях».

Работы по замене старых коммуникаций в этом районе продолжаются. Сейчас специалисты меняют трубопровод диаметром 300 мм.