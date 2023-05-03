В Волгограде проверят миллиардные расходы фонда капремонта

К капремонту у волгоградцев много вопросов. В том числе на Мира, 13. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Куда и насколько эффективно потратил миллиарды рублей региональный фонд капремонта, проверят аудиторы. Комитет ЖКХ Волгоградской области объявил конкурс по отбору организации, которая проверит финансовую отчетность фонда капремонта за прошедший 2022 год, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Аудиторскую проверку деятельности фонда капремонта в Волгоградской области проводят ежегодно, это обязательная процедура. Исполнителю чиновники готовы заплатить чуть более 226 тысяч рублей. За эти деньги аудиторы должны изучить финансово-хозяйственную деятельность, расходы, их соответствие законодательству и прочее. Все это, чтобы удостовериться в отсутствии ошибок и махинаций со стороны сотрудников регоператора, который собирает деньги с волгоградцев и живет за счет бюджета. Проверку должны провести за 10 дней.