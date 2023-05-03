В Волгограде у больничного комплекса столкнулись два «Рено», есть пострадавшие

Пассажиров госпитализировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авария возле больничного комплекса в Дзержинском районе Волгограда произошла 3 мая около десяти утра. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, водитель «Рено Логана» врезался в «Рено Сандеро» на улице Землячки. Мужчина выезжал на проезжую часть со стороны Третьей продольной.

- Напротив дома №74/4 на улице Землячки не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем, - уточнили в полиции.

В результате столкновения пострадали пассажиры обеих иномарок – мужчины 57 и 40 лет. Они доставлены больницу №25.