В Волгоградской области отец присвоил 460 тыс. рублей пенсии оставшейся без матери дочери

Мужчину ждет суд. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Еланском районе 39-летний отец оставшейся без матери дочери пойдет под суд за то, что присвоил и потратил на себя пенсию, которая полагалась его ребенку после смерти матери. Девочку все это время воспитывала бабушка. Мужчину обвиняют в присвоении более 460 тысяч рублей. Следователи завершили расследование уголовного дела, его передали прокурору, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

- С июля 2017 года девочка перестала проживать с отцом и переехала к родной бабушке, вместе с тем обвиняемый вверенную ему банковскую карту, на которую производились начисления, не передал, а оставил на личное пользование, - рассказали следователи.

Бабушка воспитывала 10-летнюю внучку, а деньги, полагающиеся на ее содержание как компенсация по потере кормильца от государства, тратил на себя отец. Это продолжалось более трех лет. Теперь за эти расходы мужчина ответит в суде.