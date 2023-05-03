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НовостиПроисшествия3 мая 2023 12:46

В Волгоградской области отец присвоил 460 тыс. рублей пенсии оставшейся без матери дочери

Девочку воспитывала бабушка, а деньги отец тратил на себя
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мужчину ждет суд.

Мужчину ждет суд.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Еланском районе 39-летний отец оставшейся без матери дочери пойдет под суд за то, что присвоил и потратил на себя пенсию, которая полагалась его ребенку после смерти матери. Девочку все это время воспитывала бабушка. Мужчину обвиняют в присвоении более 460 тысяч рублей. Следователи завершили расследование уголовного дела, его передали прокурору, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

- С июля 2017 года девочка перестала проживать с отцом и переехала к родной бабушке, вместе с тем обвиняемый вверенную ему банковскую карту, на которую производились начисления, не передал, а оставил на личное пользование, - рассказали следователи.

Бабушка воспитывала 10-летнюю внучку, а деньги, полагающиеся на ее содержание как компенсация по потере кормильца от государства, тратил на себя отец. Это продолжалось более трех лет. Теперь за эти расходы мужчина ответит в суде.