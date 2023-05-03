В Волгограде отремонтировали лестницы у «Маяка»

Фото: пресс-служба мэрии.

В Волгоград подрядная организация привела в порядок лестницы у ресторана «Маяк», по которым можно быстро добраться от улицы Краснознаменской к Нулевой продольной и парку в пойме Царицы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, специалисты восстановили 87 ступеней.

Напомним, сейчас продолжается благоустройство второй очереди склона центральной набережной напротив речпорта. Агрономы высаживают порядка 300 различных растений, а также уложат газон. После этого на территории появятся лавочки и урны, а также освещение.

- Обновление склона проводится в несколько этапов с учетом сложного рельефа, в 2022 году власти уже благоустроили первую очередь объекта и восстановили покрытие на местном проезде вдоль рокадной дороги, - напомнили в администрации.

Горожане могут проголосовать за очередность обновления волгоградских парков на сайте 34.gorodsreda.ru.