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НовостиОбщество3 мая 2023 12:25

В Волгограде отремонтировали лестницы у «Маяка»

Сейчас подрядчик занимается озеленением территории
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии.

В Волгоград подрядная организация привела в порядок лестницы у ресторана «Маяк», по которым можно быстро добраться от улицы Краснознаменской к Нулевой продольной и парку в пойме Царицы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, специалисты восстановили 87 ступеней.

Напомним, сейчас продолжается благоустройство второй очереди склона центральной набережной напротив речпорта. Агрономы высаживают порядка 300 различных растений, а также уложат газон. После этого на территории появятся лавочки и урны, а также освещение.

- Обновление склона проводится в несколько этапов с учетом сложного рельефа, в 2022 году власти уже благоустроили первую очередь объекта и восстановили покрытие на местном проезде вдоль рокадной дороги, - напомнили в администрации.

Горожане могут проголосовать за очередность обновления волгоградских парков на сайте 34.gorodsreda.ru.