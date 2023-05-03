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НовостиОбщество3 мая 2023 11:54

В Волгограде передали 11 орденов Мужества близким погибших участников СВО

Церемония передачи прошла в музее-заповеднике "Сталинградская битва"
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
ФОТО: музей-панорама "Сталинградская битва"

ФОТО: музей-панорама "Сталинградская битва"

Сегодня, 3 мая, в Волгограде посмертно наградили 11 военослужащих, погибших в хоне проведения специальной военной операции. Ордена Мужества передали родственникам погибших во время торжественного траурного мероприятия в музее-панораме «Сталинградская битва». Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу музея.

В Триумфальном зале музея 10 погибших посмертно были награждены орденами Мужества, а родные сержанта Александра Гуни получили помимо ордена медаль «За отвагу». Ордена получили: старшие сержанты Николай Спирин и Николай Харитонов, ефрейторы Никита Поклонский и Камиль Курмакаев, рядовые Александр Корнеев, Валерий Кротов, Алексей Шамшин, Владимир Старостин и Юрий Ефремов, а также матрос Александр Акатов.

Награждение провели заместитель военного комиссара Волгоградской области полковник Фарид Хисматулин и председатель комитета по делам национальностей и казачества администрации Волгоградской области Эдуард Давыдовский.