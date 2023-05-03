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НовостиПроисшествия3 мая 2023 11:46

В Волгограде студент обманул три пенсионера на 645 тысяч рублей

Курьера мошенников задержали
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Курьера мошенников задержали

Курьера мошенников задержали

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде полицейские задержали 17-летнего студента, обманувшего три пенсионера на 645 тысяч рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, молодой человек «работал» курьером телефонных мошенников.

Он должен быть приезжать к жертвам, забирать у них деньги и, оставив себе определенный процент, перечислять украденное аферистам. Подозреваемого задержали в Центральном районе, когда он приехал к 78-летнего пенсионеру за деньгами.

- Установлена причастность подозреваемого к совершению еще двух аналогичных преступлений в отношении волгоградских пенсионеров, - уточнили в полиции.