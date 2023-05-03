В Волгоградскую область на майские праздники придут арктические вторжения

Атмосферные фронты испортят погоду уже через пару дней Фото: Александр КУЛИКОВ

Первомайские выходные в этом году были омрачены пасмурной погодой с грозами и осадками. На следующие праздники – 8 и 9 мая, - синоптики тоже не обещают безоблачной погоды и более того – прогнозируют пришествие арктических вторжений. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал «Фобос».

Учитывая тот факт, что в конце апреля в некоторых регионах и вовсе выпал снег, то похолодание следует ожидать и в городе на Волге. Территория области оказалась под влиянием атмосферных фронтов.

Таким образом, температура испортится уже к четвергу. Согласно данным регионального ЦГМС, к 7 мая температура воздуха вновь опустится до 15 градусов, а ночью и вовсе +8. В пятницу, 5 мая, по области ожидаются небольшие дожди с грозами и с порывами ветра до 13–18 м/c.