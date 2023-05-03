В Волгограде многодетную мать по ошибке лишили пособий на детей

Суд встал на защиту прав многодетной матери. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Волгограда защитила права многодетной матери, которую лишили пособий. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры области, ранее женщина получала выплаты на троих детей. Однако в мае 2022 году ГКУ ЦСЗН по Советскому району при рассмотрении обращения о назначении социальной помощи на ребенка с трех до семи лет не получил сведения о регистрации волгоградки на территории региона. Фактически же семья проживала на юге города-героя. Отсутствие регистрации послужило основанием для отказа. Соцзащита провела проверку и выставила женщине задолженность в размере 134 тысяч рублей.

- В этой связи прокурор обратился в суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания многодетной семьи на территории Волгограда с момента снятия с регистрационного учета, - уточнили в прокуратуре.

Суд встал на защиту прав многодетной матери. В настоящий момент женщине продолжают выплачивать положенные пособия.