В Волгоградской области продолжает снижаться заболеваемость COVID-19

Врачи советуют прививаться и мыть руки, чтобы избежать болезни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области фиксируют стремительное снижение роста заболеваемости коронавирусом среди местного населения. На 17 неделе 2023 года было зарегистрирован 191 случай заболевания COVID-19. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Показатель заболеваемости составил 7,8 на 100 тысяч населения, что ниже в сравнении с предшествующей неделей на 24%, - сообщили в ведомстве.

Так, среди взрослого населения заболеваемость снизилась на 20%, а среди детского – в 2,2 раза. Общая доля детей среди заболевших составила 6,8%. Переносят болезнь в форме ОРВИ 97% пациентов, внебольничная пневмония регистрируется в 2% случаях, бессимптомно болеет 1%.

В качестве мер профилактики специалисты Роспотребнадзора рекомендуют прививаться от COVID-19 и гриппа, носить маски в общественных местах и регулярно мыть руки.