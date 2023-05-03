В Волгоградской области рецидивисты избили и ограбили мужчину

Полицейские задержали подозреваемых в разбое Фото: Мария ЛЕНЦ

В Октябрьском районе Волгоградской области полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении. Утром 2 мая в отдел МВД обратился 37-летний мужчина, который сообщил, что ночью в его дом ворвались трое неизвестных. Они начали избивать его и требовать отделать деньги и ценности. У одного из нападавших был нож, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Преступники заставили мужчину написать под диктовку договор купли-продажи на его автомобиль «ВАЗ-2114». Забрав золотые украшения и 20 тысяч рублей, нападавшие забрали ключи от машины и уехали на ней. Пострадавший пришел в себя только к утру и позвонил в полицию. Во время розысков подозреваемых удалось найти быстро. Ими оказались жители Октябрьского района в возрасте 41, 29 и 35 лет, двое из них сидели в колонии за убийства.

- Похищенное имущество изъято. Автомобиль обнаружен полицейскими в одном из населенных пунктов Октябрьского района, - отметили в региональном Главке МВД.

Было заведено уголовное дело по статье «Разбой». Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым в виде заключения под стражу. Им грозит до десяти лет колонии.