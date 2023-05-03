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НовостиОбщество3 мая 2023 9:02

Под Волгоградом коммунальщиков оштрафовали за отказ заменить трубу в квартире

УК даже не зарегистрировала обращение жительницы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Прокуратура добилась наказания.

Прокуратура добилась наказания.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Дубовском районе управляющую компанию оштрафовали аз игнорирование обращения жительницы, которой требовалось заменить водопроводную трубу в квартире. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, женщина обратилась в МП «Управляющая компания в феврале, однако обращение даже не зарегистрировали.

- В этой связи прокуратурой Дубовского района в отношении руководителя МП «Управляющая компания» возбуждено производство по делу за нарушение порядка рассмотрения обращения гражданина, - уточнили в прокуратуре.

Ответственное лицо заплатит 5 тысяч рублей в казну государства. Также в квартире женщины заменили старую трубу.