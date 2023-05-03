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НовостиОбщество3 мая 2023 8:40

В магазинах Волгограда нашли некачественные крабовые палочки и говядину

Поставщик выдал замороженные продукты за охлажденные
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Покупателям продавали замороженное мясо вместо охлажденного.

Покупателям продавали замороженное мясо вместо охлажденного.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградский Россельхознадзор обнаружил в магазинах Волгограда некачественные крабовые палочки и говядину, попавшие на реализацию. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе мониторинга системы «Меркурий» удалось выяснить, что производитель допустил грубые нарушения закона.

- На площадке ООО оформлены электронные ветеринарные сопроводительные документы с указанием способа хранения при транспортировке «охлажденные», аналогичное нарушение установлено при оформлении на «замороженные» говяжьи субпродукты, - уточнили в ведомстве.

Юрлицу выдали предостережение и потребовали соблюдать обязательные требования и нормативные акты.