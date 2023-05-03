Информация для жителей Волгограда в связи с сокращением времени приема отходов на полигонах компании «Чистый город»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В связи с ситуацией, сложившейся из-за сокращения времени приема отходов операторами ГК «Чистый город», региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» напоминает о каналах связи, по которым жители г. Волгограда могут направить свои обращения о качестве предоставления услуги по вывозу ТКО с контейнерных площадок или мест накопления.

- контакт-центр «Ситиматик-Волгоград»: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36, ежедневно с 08:00 до 20:00;

- электронная почта: info.vlg@citymatic.ru; - кнопка «Обращение в компанию» на сайте 34.citymatic.ru; - кнопка «Общественный контроль» на сайте 34.citymatic.ru.

Напомним, что 27.04.202З г. от операторов по обработке ТКО ООО «Ресурс-Лайн», ООО «Индустрия чистоты» (ГК «Чистый город») в адрес регионального оператора поступило уведомление об очередном, безосновательном, сокращении времени приема отходов ТКО в 2 раза - до 6 часов в день и установлении нового графика приема отходов - с 08:00 до 15:00, фактическое время разгрузки еще меньше ввиду наличия перерыва на обед для сотрудников полигона. По условиям договора, заключенного между регоператором и объектами обработки ТКО, время работы объектов обработки установлено с 07:00 до 19:00 часов ежедневно.

Простой транспортных средств перед объектом обработки, срыв графика вывоза ТКО и логистических маршрутов значительно затруднил работу регоператора по вывозу ТКО с контейнерных площадок Волгограда и частично области, сложившаяся ситуация негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке региона.

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