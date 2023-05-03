В Волгограде простились с ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Терещенко

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгограде 3 мая простились с ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Терещенко, которого не стало 1 мая на 101 году жизни. В траурной церемонии приняли участие родные фронтовика, десятки волгоградцев, среди которых был губернатор Андрей Бочаров. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации региона.

Фото: администрация Волгоградской области

Михаил Терещенко родился 16 ноября 1922 года в Белгородской области, он рос в детском доме. В 1940-м пошел в армию, учился в стрелковом училище в Гомеле. На фронте оказался с начала Великой Отечественной войны, при этом 7 ноября 1941 года принял участие в параде на Красной Площади. Михаил Терещенко в составе 34-й стрелковой бригады участвовал в обороне Москвы, Курской битве, освобождал Украину, Польшу, Румынию, Чехословакию, Германию.

Ветеран за свое мужество на полях сражения получил множество наград, в том числе 5 орденов Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-й степени, медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

После победы над фашистской Германией Михаил Терещенко продолжил службу в артиллерии, а в 50-е годы участвовал в освоении космического пространства, работал над запуском ракет с ядерной боеголовкой с учеными Сергеем Королевым, Игорем Курчатовым, Михаилом Янгелем. В 1971 году ветеран уволился в запас в звании полковника и переехал с семьей в Волгоград. В течение 20 лет проработал Волгоградском научно-исследовательском проектном институте автоматизированных систем управления начальником отдела общесистемных разработок. После выхода на пенсию вел активную общественную деятельность, проводил встречи со школьниками и молодежью.

В 2021 году Михаилу Терещенко было присвоено звание почетного гражданина Волгоградской области. Скончался фронтовик в возрасте 100 лет в ночь с 30 апреля на 1 мая.