Около 40% жителей Волгоградской области связывают свою работоспособность с погодой

При плохой погоде опрошенные чувствуют некую апатию, "вялость" и снижение работоспособности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградцы рассказали, как, по их мнению, перемены погоды влияют на их трудоспособность. Так, 40% работающих считают, что солнце дает больше мотивации к труду, но при этом среди людей с высоким заработком меньше всего тех, чья эффективность зависит от атмосферных явлений. Такую информацию сайту volgograd.kp.ru сообщили в SuperJob.

52% опрошенных не ощущают связи между ситуацией за окном и своей мотивацией. Как показывает статистика, среди волгоградцев с доходом менее 30 тысяч рублей метеочувствительными себя считают 45%, а среди зарабатывающих свыше 80 тысяч рублей — 31%. При этом 36% респондентов отмечают, что работают лучше в солнечную и ясную погоду.

Однако, как ни странно, каждый пятый волгоградец более эффективен в плохую погоду. Работающие люди связывают такое явление с отсутствием желания выходить на улицу, а значит можно работать усерднее, чем в солнечные дни.