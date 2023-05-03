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НовостиОбщество3 мая 2023 7:54

Около 40% жителей Волгоградской области связывают свою работоспособность с погодой

Большинство не могут работать в ненастье
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
При плохой погоде опрошенные чувствуют некую апатию, "вялость" и снижение работоспособности

При плохой погоде опрошенные чувствуют некую апатию, "вялость" и снижение работоспособности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградцы рассказали, как, по их мнению, перемены погоды влияют на их трудоспособность. Так, 40% работающих считают, что солнце дает больше мотивации к труду, но при этом среди людей с высоким заработком меньше всего тех, чья эффективность зависит от атмосферных явлений. Такую информацию сайту volgograd.kp.ru сообщили в SuperJob.

52% опрошенных не ощущают связи между ситуацией за окном и своей мотивацией. Как показывает статистика, среди волгоградцев с доходом менее 30 тысяч рублей метеочувствительными себя считают 45%, а среди зарабатывающих свыше 80 тысяч рублей — 31%. При этом 36% респондентов отмечают, что работают лучше в солнечную и ясную погоду.

Однако, как ни странно, каждый пятый волгоградец более эффективен в плохую погоду. Работающие люди связывают такое явление с отсутствием желания выходить на улицу, а значит можно работать усерднее, чем в солнечные дни.