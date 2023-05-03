41% волгоградцев проголосовали за запрет аренды электросамокатов

Горожане обеспокоены опасностью, которую создают самокатчики Фото: Яна АСТАХОВА

Почти половина жителей Волгограда проголосовали против аренды электросамокатов. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru сервис SuperJob, 41% горожан считает, что самокатчики представляют реальную угрозу для пешеходов. В большинстве парков города нет ограничений скорости и водители транспорта вызывают немалое раздражение у пешеходов. Волгоградцы возмущены тем, что у пользователей сервиса кикшеринга отсутствует культура вождения.

- Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет чаще остальных выступали за запрет работы сервисов аренды электросамокатов (40%). Противников же подобного решения больше всего среди волгоградцев моложе 34 лет (51%)., - отметили аналитики.

Остальные опрошенные не были столь категоричны. Люди считают, что запрещать не стоит, но нужно отрегулировать ПДД. К слову, с 1 марта электросамокаты приравняли к транспортным средствам.