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НовостиПроисшествия3 мая 2023 7:17

В Волгограде две девушки пострадали в ДТП с «ВАЗом» и фурой

Авария произошла в Кировском районе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Госпитализировали девушку-водителя и ее пассажирку

Госпитализировали девушку-водителя и ее пассажирку

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вечером 2 мая на юге Волгограде в ДТП пострадали две девушки. В 21.40 19-летняя волгоградка за рулем «ВАЗ-2115» не справился с управлением напротив дома №45 на Лазоревой в Кировском районе. Машина ударилась в дорожное препятствие, после чего вылетела на встречную полосу, где столкнулась с фурой DAF с 20-летним водителем. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Травмы получили водитель «ВАЗа» и ее 31-летняя пассажирка. Скорая помощь увезла их в больницу.