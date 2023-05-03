В Волгограде две девушки пострадали в ДТП с «ВАЗом» и фурой

Госпитализировали девушку-водителя и ее пассажирку Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вечером 2 мая на юге Волгограде в ДТП пострадали две девушки. В 21.40 19-летняя волгоградка за рулем «ВАЗ-2115» не справился с управлением напротив дома №45 на Лазоревой в Кировском районе. Машина ударилась в дорожное препятствие, после чего вылетела на встречную полосу, где столкнулась с фурой DAF с 20-летним водителем. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Травмы получили водитель «ВАЗа» и ее 31-летняя пассажирка. Скорая помощь увезла их в больницу.