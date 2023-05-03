В Волгограде выбрали подрядчика для благоустройства дворов в 2023 году

В Волгограде продолжают благоустройство территорий. Фото: Юлия Данильченко

Администрация Волгограда выбрала подрядчика для благоустройства дворов, объединяющих 94 многоэтажных дома. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, восстановлением проездов и приведением в порядок территорий в 2023 году займется ООО «Аверс».

- Компания-исполнитель восстановит бордюрный камень, уложит новое асфальтобетонное покрытие на внутриквартальных дорогах и тротуарах, обустроит разъездные и парковочные карманы – общая площадь обновления составит порядка 82,4 тысячи квадратных метров, - уточнили в администрации.

После этого подрядчик отремонтирует дороги, установит скамейки и освещение. Ранее компания уже занималась благоустройством двором в городе-герое. Результаты работ оценили жители Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе.