В Волгограде 3 мая потеплеет до +20 градусов

Волгоградцы наконец смогут насладиться солнечной погодой Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградскую область, наконец, пришло долгожданное тепло и солнце. Праздничные майские дни были слегка омрачены дождями, грозами и ветром, однако погода улучшилась уже в среду, 3 мая. О прогнозе погоды на ближайшие сутки сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный ЦГМС.

По области в утреннее время в отдельных районах могли пройти районах кратковременные дожди, однако днем синоптики предсказывают отсутствие осадков. Ветер северо-западного направления 7-12 м/с, местами возможны порывы 15-18 м/с. Температура воздуха днем поднимется до отметок +15...+20 градусов.

В областной столице также не ожидается существенных осадков, облачно, с прояснениями. Ветер также северо-западного направления 9-14 м/с. В дневное время суток столбик термометра поднимется до отметок +17...+19.